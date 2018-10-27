Версия для печати Пред. тема | След. тема Автор Сообщение Bettan Заголовок сообщения: Чечевица по-испански с чоризо Добавлено: 27 окт 2018 23:04 27 окт 2018 23:04

Сообщения: 21369

Откуда: Sverige Быстро, дешево и сердито.

Сытно, не особо затратно и много.

В детства и молодости я никогда не ела чечевицу, поэтому особого запаса рецептов и опыта приготовления блюд из неё у меня нет.

Поэтому, когда что-то попадается на глаза, хочу попробовать, чтобы разнообразить своё питание и расширить кругозор.

Так и с этим рецептом: нашла в местной газете.

Меня привлекло тО, что всё сразу, в одной кастрюле, и гарнир, и мясное.







Не пугайтесь, не остро. Перчик - исключительно для поднятия фотогеничности блюда.

Ведь сама чечевица не особо привлекательная на фото.



Итак, берём следующие продукты:







500 г чечевицы

300 г (я взяла 600 г ) сосисок чоризо

1.2 литра кипятка

2 ч. л. соли

1 большая головка репчатого лука

2-3 картофелины

2-3 моркови

4 зубка чеснока

2 ст. л. яблочного уксуса

2-3 лавровых листа

500-700 г куриного бульона

1,5 ст. л. порошка копченой паприки ( я взяла простую)

1 ст. л. муки

свежемолотый черный перец

тимьян

оливковое масло



Промываем чечевицу, заливаем её кипятком с солью, накрываем крышкой и дадим постоять 30 минут:







В это время разогреем в толстостенной кастрюле оливковое масло и обжарим в нём сосиски:







Достанем сосиски и отправим в кастрюлю мелко нарезанный лук, чеснок тонкими кружками,

морковь монетками и порезанный небольшими кусками картофель.

Припустим овощи до мягкости под крышкой, на небольшом огне 10-15 минут:







Затем добавим к овощам яблочный уксус, лавровый лист, чечевицу и целые сосиски.

Зальём куриным бульоном так, чтобы он покрыл всё.

Доведём до кипения и потомим под крышкой на малом огне минут 30.

Можно постепенно добавлять еще бульона, чтобы чечевица не была сухой.







По прохождении получаса имеем Мишкину кашу если взяли кастрюлю малого размера...







Вынимаем сосиски и режем их шайбочками.



Перемешиваем сухие приправы с мукой.







В небольшой кастрюльке разогреваем немного оливкового масла

и прогреваем в нём мучную смесь пару минут.







Осторожно высыпаем смесь в кастрюлю, дадим немного кипнуть, чтобы загустело и добавляем сосиски.

Перед подачей щедро посыпаем свежим тимьяном.







Блюдо самодостаточное. Можно подать к нему хлеб.







Приятного аппетита! Сытно, не особо затратно и много.В детства и молодости я никогда не ела чечевицу, поэтому особого запаса рецептов и опыта приготовления блюд из неё у меня нет.Поэтому, когда что-то попадается на глаза, хочу попробовать, чтобы разнообразить своё питание и расширить кругозор.Так и с этим рецептом: нашла в местной газете.Меня привлекло тО, что всё сразу, в одной кастрюле, и гарнир, и мясное.Не пугайтесь, не остро.Перчик - исключительно для поднятия фотогеничности блюда.Ведь сама чечевица не особо привлекательная на фото.Итак, берём следующие продукты:500 г чечевицы300 г (я взяла 600 г ) сосисок чоризо1.2 литра кипятка2 ч. л. соли1 большая головка репчатого лука2-3 картофелины2-3 моркови4 зубка чеснока2 ст. л. яблочного уксуса2-3 лавровых листа500-700 г куриного бульона1,5 ст. л. порошка копченой паприки ( я взяла простую)1 ст. л. мукисвежемолотый черный перецтимьяноливковое маслоПромываем чечевицу, заливаем её кипятком с солью, накрываем крышкой и дадим постоять 30 минут:В это время разогреем в толстостенной кастрюле оливковое масло и обжарим в нём сосиски:Достанем сосиски и отправим в кастрюлю мелко нарезанный лук, чеснок тонкими кружками,морковь монетками и порезанный небольшими кусками картофель.Припустим овощи до мягкости под крышкой, на небольшом огне 10-15 минут:Затем добавим к овощам яблочный уксус, лавровый лист, чечевицу и целые сосиски.Зальём куриным бульоном так, чтобы он покрыл всё.Доведём до кипения и потомим под крышкой на малом огне минут 30.Можно постепенно добавлять еще бульона, чтобы чечевица не была сухой.По прохождении получаса имеем Мишкину кашуесли взяли кастрюлю малого размера...Вынимаем сосиски и режем их шайбочками.Перемешиваем сухие приправы с мукой.В небольшой кастрюльке разогреваем немного оливкового маслаи прогреваем в нём мучную смесь пару минут.Осторожно высыпаем смесь в кастрюлю, дадим немного кипнуть, чтобы загустело и добавляем сосиски.Перед подачей щедро посыпаем свежим тимьяном.Блюдо самодостаточное. Можно подать к нему хлеб.Приятного аппетита!



Вернуться к началу Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию [ 1 сообщение ]



Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете добавлять вложения





