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Поздравляем победителей конкурса "Готовим: Блюда из птицы по рецептам национальных кухонь мира"




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Bettan
 Заголовок сообщения: Чечевица по-испански с чоризо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 23:04 
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Сообщения: 21369
Откуда: Sverige
Быстро, дешево и сердито. :lol:
Сытно, не особо затратно и много.
В детства и молодости я никогда не ела чечевицу, поэтому особого запаса рецептов и опыта приготовления блюд из неё у меня нет.
Поэтому, когда что-то попадается на глаза, хочу попробовать, чтобы разнообразить своё питание и расширить кругозор.
Так и с этим рецептом: нашла в местной газете.
Меня привлекло тО, что всё сразу, в одной кастрюле, и гарнир, и мясное. :)

Изображение

Не пугайтесь, не остро. :wink: Перчик - исключительно для поднятия фотогеничности блюда.
Ведь сама чечевица не особо привлекательная на фото. 8)

Итак, берём следующие продукты:

Изображение

500 г чечевицы
300 г (я взяла 600 г ) сосисок чоризо
1.2 литра кипятка
2 ч. л. соли
1 большая головка репчатого лука
2-3 картофелины
2-3 моркови
4 зубка чеснока
2 ст. л. яблочного уксуса
2-3 лавровых листа
500-700 г куриного бульона
1,5 ст. л. порошка копченой паприки ( я взяла простую)
1 ст. л. муки
свежемолотый черный перец
тимьян
оливковое масло

Промываем чечевицу, заливаем её кипятком с солью, накрываем крышкой и дадим постоять 30 минут:

Изображение

В это время разогреем в толстостенной кастрюле оливковое масло и обжарим в нём сосиски:

Изображение

Достанем сосиски и отправим в кастрюлю мелко нарезанный лук, чеснок тонкими кружками,
морковь монетками и порезанный небольшими кусками картофель.
Припустим овощи до мягкости под крышкой, на небольшом огне 10-15 минут:

Изображение

Затем добавим к овощам яблочный уксус, лавровый лист, чечевицу и целые сосиски.
Зальём куриным бульоном так, чтобы он покрыл всё.
Доведём до кипения и потомим под крышкой на малом огне минут 30.
Можно постепенно добавлять еще бульона, чтобы чечевица не была сухой.

Изображение

По прохождении получаса имеем Мишкину кашу :mrgreen: если взяли кастрюлю малого размера...

Изображение

Вынимаем сосиски и режем их шайбочками.

Перемешиваем сухие приправы с мукой.

Изображение

В небольшой кастрюльке разогреваем немного оливкового масла
и прогреваем в нём мучную смесь пару минут.

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Осторожно высыпаем смесь в кастрюлю, дадим немного кипнуть, чтобы загустело и добавляем сосиски.
Перед подачей щедро посыпаем свежим тимьяном.

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Блюдо самодостаточное. Можно подать к нему хлеб.

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Приятного аппетита! :D
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